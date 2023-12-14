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Mustafa Koç Spor Ödülleri

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Mustafa Koç Spor Ödülleri

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Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl, olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat gümüş madalyalı ve dünya şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı.

Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu. Kalıcı teması “olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen ödülün törenine siyasiler, üst düzey yöneticiler, iş hayatının önde gelen isimleri, sporcular ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Bu ödül, Mustafa’nın, sadece sporun farklı branşlarına değil, cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor.” dedi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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