Mustafa Koç Spor Ödülleri

yazan: MAG 2

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl, olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat gümüş madalyalı ve dünya şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı.

Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl yedinci kez sahibini buldu. Kalıcı teması “olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen ödülün törenine siyasiler, üst düzey yöneticiler, iş hayatının önde gelen isimleri, sporcular ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, “Bu ödül, Mustafa’nın, sadece sporun farklı branşlarına değil, cumhuriyetimize duyduğu sevgi ve inanç açısından da çok doğru bir zemine oturuyor.” dedi.