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Fransız Sarayı’nda Sessiz Gözcüler

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Davet

Fransız Sarayı’nda Sessiz Gözcüler

yazan:
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Farklı ağaçların fotoğraflarının bulunduğu Sessiz Gözcüler sergisi, Fransız Sarayı’ndaki keyifli bir davet ile tanıtıldı.

Yves Rocher Vakfı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında, farklı hikâyeleri olan ağaçları “Sessiz Gözcüler” adlı sergide bir araya getirdi. Türkiye’deki on iki ağacın fotoğraflarının bulunduğu sergiye iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ev sahipliğindeki davet, konukları duygusal bir yolculuğa çıkardı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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