Fransız Sarayı’nda Sessiz Gözcüler
Farklı ağaçların fotoğraflarının bulunduğu Sessiz Gözcüler sergisi, Fransız Sarayı’ndaki keyifli bir davet ile tanıtıldı.
Yves Rocher Vakfı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, “Yaşam İçin Ağaç Dikin” projesi kapsamında, farklı hikâyeleri olan ağaçları “Sessiz Gözcüler” adlı sergide bir araya getirdi. Türkiye’deki on iki ağacın fotoğraflarının bulunduğu sergiye iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Yves Rocher Türkiye Genel Müdürü Elif Berker ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ev sahipliğindeki davet, konukları duygusal bir yolculuğa çıkardı.
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