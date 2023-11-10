Begüm Khan’dan Yeni İş Birliğine Parti
Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonu için gerçekleştirdiği iş birliğini, dostlarının katıldığı bir davet ile tanıttı.
Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, Avrupa’nın köklü balolarından ilhamla tasarlanan yeni Begüm’s Grandball koleksiyonu ile Guerlain iş birliğini kutladı. Kendi evinde verdiği bir davetle yakın arkadaşlarını ağırlayan Kıroğlu, Fransız markanın Paris’teki pop-up butiğinde tanıttığı parçaları ilk kez İstanbul’da, büyülü bir gecede sundu.
Yorum Bırakın