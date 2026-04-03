Oscar Mutfağında Türk Rüzgârı

BARBAROS TAPAN
FATİH TUTAK, BARBAROS TAPAN, ELİF ZORLU TAPAN, ERTUĞRUL ÖZKÖK, SİNAN OZEDİNCİK
WOLFGANG PUCK, BYRON PUCK
SERAY ANIL, WOLFGANG PUCK , FATİH KARACA
Sinema dünyasının kalbi Los Angeles’ta atarken, Akademi Ödülleri’nin tek resmî kutlaması olan Governors Ball, bu yıl hem lezzetleri hem de sunumlarıyla tam not aldı.

Ünlü şef Wolfgang Puck’ın mutfağını tören öncesi ziyaret eden bin beş yüz seçkin davetli, Oscar’ın bu yılki menüsünü tatmak üzere bir araya geldi. Otuz iki yıldır Akademi’nin mutfağını yöneten ünlü şef, bu yıl başrolde Türk lezzetlerinin bulunduğu menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. Davetliler arasında yer alan, Hollywood Türk Filmleri kurucu başkanı Barbaros Tapan ile Elif Zorlu Tapan da Oscar menüsünü önceden deneyimleyen isimler arasında yer aldı.

Bu yıl Governors Ball menüsünde Türkiye’den üç lezzetin yer alması dikkat çekti: Hünkar beğendi, pide ve baklava. Türk mutfağını temsil eden lezzetler, Şef İbrahim Arif Özgür, Şef Sani Mızrak ve Şef Habibe Çakıroğlu’nun da aralarında bulunduğu ekip tarafından hazırlandı. Sunum tarafında ise Karaca, son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da yıldızların sofralarındaydı.

Etkinlikte servis edilen tüm lezzetler Karaca’nın tabaklarında sunulurken, Wolfgang Puck bu iş birliği için “Lezzetlerim için daha iyi bir sunum düşünemezdim.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Oscar heyecanı yalnızca Wolfgang Puck’ın özel daveti ile sınırlı kalmazken, tören Roosevelt Hotel’de, ilk Oscar Ödül Töreni’nin düzenlendiği tarihî salonda takip edildi.

 

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

