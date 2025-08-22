Mert Alaş ile Sezonun Buluşması!
Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, markası için Maxx Royal Bodrum’un Caviar Kaspia restoranında uluslararası konukların katılımıyla unutulmaz bir yaz partisi düzenledi.
Ege kıyısında büyüleyici bir atmosferde gerçekleşen gecede moda, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler göz kamaştırdı. DJ performanslarının eşlik ettiği parti, sabaha kadar süren enerjik müzik ve ikramlarla davetlilere etkileyici bir deneyim sundu. Ünlü konuklar, Alaş’la birebir sohbet etme fırsatı yakalarken, partide sergilenen görkemli stil detayları Maxx Royal’in lüks kimliğini yansıttı. Alaş’ın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen gece, sezonun en ikonik buluşmalarından biri olarak hafızalara kazındı.