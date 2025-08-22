En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Mert Alaş ile Sezonun Buluşması!

Jamal Aliyev, Ece Dağıstan
Ece Sükan
Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç
Yeşim Yesilçimen
Seda Bakan
Tuba Ünsal
Nevbahar Koç, Mert Alaş
Meriç Küçük
Davet

Mert Alaş ile Sezonun Buluşması!

yazan:
29

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, markası için Maxx Royal Bodrum’un Caviar Kaspia restoranında uluslararası konukların katılımıyla unutulmaz bir yaz partisi düzenledi.

Ege kıyısında büyüleyici bir atmosferde gerçekleşen gecede moda, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler göz kamaştırdı. DJ performanslarının eşlik ettiği parti, sabaha kadar süren enerjik müzik ve ikramlarla davetlilere etkileyici bir deneyim sundu. Ünlü konuklar, Alaş’la birebir sohbet etme fırsatı yakalarken, partide sergilenen görkemli stil detayları Maxx Royal’in lüks kimliğini yansıttı. Alaş’ın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen gece, sezonun en ikonik buluşmalarından biri olarak hafızalara kazındı.

-1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2000 yılı mezunları, “Şanla, Şerefle Hekimlikte 25. Yıl”mottosuyla meslekteki çeyrek asırlık gururlarını kutlamak

Davet

Genişleyen yapısı, zengin koleksiyonları ve ilk kez yer alan Vakko Home bölümüyle alışverişe olduğu kadar yaşam kültürüne

Davet

View Yapı güvencesiyle hayata geçirilen Metafor AVM’nin yatırım fırsatları, MAG PR Solutions’ın düzenlediği keyifli  bir brunch etkinliğinde

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.