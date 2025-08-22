Tıbbın Yıldızları Ankara’da Parladı

yazan: MAG 19

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2000 yılı mezunları, “Şanla, Şerefle Hekimlikte 25. Yıl”mottosuyla meslekteki çeyrek asırlık gururlarını kutlamak için Sheraton Ankara Hotel’de bir araya geldi.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelerek, yoğun ve stresli mesailerine bir gecelik mola veren şifa elçileri, beyaz önlüklerini çıkarıp en şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Kahkahaların ve nostaljik anıların havada uçuştuğu baloda duygu dolu anlar yaşanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans eden hekimler, yirmi beş yıllık yorgunluklarını da attı. Hayat kurtarmak için birleşen eller, bu kez dostluk ve gururla kadeh kaldırmak için kenetlendi. Bu unutulmaz buluşma, katılımcılara hem moral depolama hem de mesleki bağlarını güçlendirme fırsatı sundu.