Tıbbın Yıldızları Ankara’da Parladı

NESRİN- CEM YILMAZ
ETHEM ŞAHİN
EMİNE- ONUR KAYGISIZ
CENK AKBOSTANCI
DENİZ- GÖKÇE CAN BALCI
BERNA YELKEN
BARIŞ MALBORA
KORAY- ELVİN YILDIZ
NİHAN İĞNECİ
ÖMÜR TEKELİ
GÜNER- EBRU MENEKŞE
AYŞE GÜRCAN
GÖKÇEN EMMEZ
ÖZGÜR- BİLGE ALAÇAM
PINAR- NOYAN AKDUR
SANCAR- BANU BAYAR
SAYİME AYDIN EROĞLU
TİGİNÇE KABUKÇU
EYLEM- ALTUĞ TUNÇER
ÖYKÜ- ATA ÖZKAYA
Davet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2000 yılı mezunları, Şanla, Şerefle Hekimlikte 25. Yıl”mottosuyla meslekteki çeyrek asırlık gururlarını kutlamak için Sheraton Ankara Hotel’de bir araya geldi.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelerek, yoğun ve stresli mesailerine bir gecelik mola veren şifa elçileri, beyaz önlüklerini çıkarıp en şık kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Kahkahaların ve nostaljik anıların havada uçuştuğu baloda duygu dolu anlar yaşanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans eden hekimler, yirmi beş yıllık yorgunluklarını da attı. Hayat kurtarmak için birleşen eller, bu kez dostluk ve gururla kadeh kaldırmak için kenetlendi. Bu unutulmaz buluşma, katılımcılara hem moral depolama hem de mesleki bağlarını güçlendirme fırsatı sundu.

