Kırmızı Halıda Zarafet ve Cesaret: 82. Venedik Film Festivali

yazan: MAG 19

İtalya’nın Lido Adası’nda gerçekleşen Venedik Film Festivali’nin seksen ikincisi, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak yine göz kamaştırdı.

Festivalin yalnızca sinema dünyasını değil, moda sahnesini de şekillendirdiği bir gerçek. Bu yıl, açılış gecesinde adeta bir stil vitrini vardı. Venedik Lidosu’nda yıldızlar geçidi hâline gelen halı seremonisi, klasik zarafetten avangarda uzanan geniş bir yelpazede iz bırakan görünümlere sahne oldu. Kırmızı halı trendleri arasında pastel tonlar, nötr renkler ve sürdürülebilir moda vurgusu öne çıktı. 82. Venedik Film Festivali’nin onur konukları arasında ise, sinema tarihine damga vurmuş iki isim vardı: Kim Novak ve Werner Herzog, festivalin en büyük ödülü olan “Altın Aslan” (Leone d’Oro) ile taçlandırıldılar.

Chanel’in marka elçisi Tilda Swinton, zarafeti yansıtan özel tasarım bir görünümle kırmızı halıdaydı. Cate Blanchett ise, Armani Privé imzalı elbisesini Louis Vuitton pırlanta küpeler ve yüzüğüyle tamamladı.

“Jay Kelly” filminin başrolü George Clooney klasik smokiniyle şık bir görünüm sergilerken, Amal Clooney ise fuşya rengi Jean Louis Scherrer elbisesi, Aquazzura ayakkabıları ve Jimmy Choo çantasıyla oldukça göz kamaştırıcıydı.

Kırmızı halıya, özel dikim Louis Vuitton elbisesiyle çıkan Emma Stone, Y2K balon etek trendinin sadeleştirilmiş bir versiyonunu taşıdı. Öte yandan Amanda Seyfried, büyük bir fiyonkla süslenmiş, arkasında süzülen uzun kuyruğuyla özel tasarım bir Prada elbise giymişti.

Prenses Diana’nın ikiz yeğenleri olan Lady Eliza ve Lady Amelia Spencer, pastel tonlarındaki tül elbiseleriyle kırmızı halıya zahmetsiz bir zarafet ve yumuşak bir ışıltı getirdi.