En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Kırmızı Halıda Zarafet ve Cesaret: 82. Venedik Film Festivali

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Mads Mikkelsen attends the "Den Sidste Viking" (The Last Viking) red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 30, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)
Davet

Kırmızı Halıda Zarafet ve Cesaret: 82. Venedik Film Festivali

yazan:
19

İtalya’nın Lido Adası’nda gerçekleşen Venedik Film Festivali’nin seksen ikincisi, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak yine göz kamaştırdı.

 

Festivalin yalnızca sinema dünyasını değil, moda sahnesini de şekillendirdiği bir gerçek. Bu yıl, açılış gecesinde adeta bir stil vitrini vardı. Venedik Lidosu’nda yıldızlar geçidi hâline gelen halı seremonisi, klasik zarafetten avangarda uzanan geniş bir yelpazede iz bırakan görünümlere sahne oldu. Kırmızı halı trendleri arasında pastel tonlar, nötr renkler ve sürdürülebilir moda vurgusu öne çıktı. 82. Venedik Film Festivali’nin onur konukları arasında ise, sinema tarihine damga vurmuş iki isim vardı: Kim Novak ve Werner Herzog, festivalin en büyük ödülü olan “Altın Aslan” (Leone d’Oro) ile taçlandırıldılar.

Chanel’in marka elçisi Tilda Swinton, zarafeti yansıtan özel tasarım bir görünümle kırmızı halıdaydı. Cate Blanchett ise, Armani Privé imzalı elbisesini Louis Vuitton pırlanta küpeler ve yüzüğüyle tamamladı.

“Jay Kelly” filminin başrolü George Clooney klasik smokiniyle şık bir görünüm sergilerken, Amal Clooney ise fuşya rengi Jean Louis Scherrer elbisesi, Aquazzura ayakkabıları ve Jimmy Choo çantasıyla oldukça göz kamaştırıcıydı.

Kırmızı halıya, özel dikim Louis Vuitton elbisesiyle çıkan Emma Stone, Y2K balon etek trendinin sadeleştirilmiş bir versiyonunu taşıdı. Öte yandan Amanda Seyfried, büyük bir fiyonkla süslenmiş, arkasında süzülen uzun kuyruğuyla özel tasarım bir Prada elbise giymişti.

Prenses Diana’nın ikiz yeğenleri olan Lady Eliza ve Lady Amelia Spencer, pastel tonlarındaki tül elbiseleriyle kırmızı halıya zahmetsiz bir zarafet ve yumuşak bir ışıltı getirdi.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, markası için Maxx Royal Bodrum’un Caviar Kaspia restoranında uluslararası konukların katılımıyla

Davet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2000 yılı mezunları, “Şanla, Şerefle Hekimlikte 25. Yıl”mottosuyla meslekteki çeyrek asırlık gururlarını kutlamak

Davet

Genişleyen yapısı, zengin koleksiyonları ve ilk kez yer alan Vakko Home bölümüyle alışverişe olduğu kadar yaşam kültürüne

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.