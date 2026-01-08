MAG Medya’dan Büyükelçiye Dostluk Ödülü
MAG Medya, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’ye özel bir dostluk ödül takdim etti.
Büyükelçilik rezidansında düzenlenen ödül törenine çok sayıda büyükelçi, misyon temsilcisi, uluslararası kuruluşlardan yetkililer ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu, Büyükelçi Marrapodi’nin, iki ülke arasındaki dostluk köprülerini yalnızca diplomatik kanallar üzerinden değil, kültür, sanat, eğitim, ticaret ve sosyal etkileşim alanlarında da hayata geçirdiği etkinliklerle derinleştirdiğini vurguladı. Ödül takdiminin ardından konuklar, İtalyanca ve Türkçe müzik eserlerinin seslendirildiği özel bir dinletiyle baş başa bırakıldı. Etkinlik, uluslararası iş birliği ve dostluk mesajlarının paylaşıldığı kokteyl ile sona erdi.