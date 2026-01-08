En Son Davetler
MAG Medya’dan Büyükelçiye Dostluk Ödülü

Giorgio - Loriana Marrapodi
Beril Çavuşoğlu
Seda - Can Çavuşoğlu
Loriana Marropodi, Beril Çavuşoğlu, Giorgio Marrapodi
Jill Morris
Feray Şahingöz
Canan - Hami Aksoy
Damla - Etkin Perçiner
Ebru Pürsünlerli
Eleonora Scodanibbso
Hatice Cangül
Hector Jaime Calderon
Kemal - Tuğçe İnal
Maria Mossutp
Mehmet Kemal Bozay
Meryem Yılmaz Doğan
Zeynep Munzur
Metin Munzur
Reha - Yeşim Tandoğan
Uğur - Didem Güngör
Zeynep Karahan Uslu
Beril Çavuşoğlu
MAG Medya, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’ye özel bir dostluk ödül takdim etti.

 

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen ödül törenine çok sayıda büyükelçi, misyon temsilcisi, uluslararası kuruluşlardan yetkililer ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu, Büyükelçi Marrapodi’nin, iki ülke arasındaki dostluk köprülerini yalnızca diplomatik kanallar üzerinden değil, kültür, sanat, eğitim, ticaret ve sosyal etkileşim alanlarında da hayata geçirdiği etkinliklerle derinleştirdiğini vurguladı. Ödül takdiminin ardından konuklar, İtalyanca ve Türkçe müzik eserlerinin seslendirildiği özel bir dinletiyle baş başa bırakıldı. Etkinlik, uluslararası iş birliği ve dostluk mesajlarının paylaşıldığı kokteyl ile sona erdi.

 

