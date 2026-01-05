Esma Sultan Yalısı’nda Seçkin Davet
Montes by Missoni, Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirdiği özel bir davette konuklarını markanın sofistike dünyasıyla buluşturdu.
Missoni ve RMA Holding ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte misafirlere Missoni ruhunu yansıtan deneyim alanları sunuldu. Davet boyunca proje hakkında genel bilgilerin paylaşıldığı gece, özel ikramlar ve canlı müzik performansıyla renklendi. Yalının tarihî atmosferinde keyifli anlar geçiren konuklar, modern ritimlerle devam eden after party ile hareketli bir final yaptı.