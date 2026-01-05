En Son Davetler
Esma Sultan Yalısı’nda Seçkin Davet

Giacomo Missoni
Ömer Ballı, Begüm Gazioğlu Ballı
Nusret Cömert
Simla - Hüsamettin Bayazıt
İlkem Öztürk
Alara Koçibey
Alara Mildon
Burcu Esmersoy
Ana Zorlu, Mona Neustadter
Arzu Demirer
Cem Bölükbaşı
Fatoş Altınbaş
Görkem Çetiner
Laura Margarita
Ecem Pehlivan, Mert Gocay
Mine Aksu
Ömür - Eda Tan
Sinan - Füsun Kuran
Sibel Özeflatun
Tuvana Büyükçınar, Selim Demir
Davet

Esma Sultan Yalısı’nda Seçkin Davet

yazan:
61

 

Montes by Missoni, Esma Sultan Yalısında gerçekleştirdiği özel bir davette konuklarını markanın sofistike dünyasıyla buluşturdu.

 

Missoni ve RMA Holding ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte misafirlere Missoni ruhunu yansıtan deneyim alanları sunuldu. Davet boyunca proje hakkında genel bilgilerin paylaşıldığı gece, özel ikramlar ve canlı müzik performansıyla renklendi. Yalının tarihî atmosferinde keyifli anlar geçiren konuklar, modern ritimlerle devam eden after party ile hareketli bir final yaptı.

 

