Büyükelçilikte Sanatla Kutlama
Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçiliği; Aziz George Günü ve William Shakespeare’in doğum gününü klasik müzik eşliğinde kutladı.
Büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki güçlü kültürel bağlar, sanat aracılığıyla kutlandı. Konsere, Büyükelçi Jill Morris CMG’nin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı orkestrasının sahne aldığı konser, İngiliz besteci ve orkestra şefi James Ross’un yönetiminde gerçekleşti. Konser programı, Shakespeare’in eserlerinden esinlenilerek hazırlandı.
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