En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Büyükelçilikte Sanatla Kutlama

BENGİSU BEYAZ
ÇİĞDEM CEYLAN GÖKSEL
BERİL ÇAVUŞOĞLU
BİRTEN GÖKYAY
BOĞAÇHAN ÇAKIN
ARZU DURAL
IRAZ KALAYCI
GÖNÜL GÜLTEKİN
GARY BENHAM
GİLL CALDİCOTT
DEMET- TÜRKER NASLI
ERDAL- FUNDA EREN
CEREN ECE KOÇOĞLU
MURAT ATAK
CEREN ECE KOÇOĞLU
METİN MUNZUR
JILL MORRİS
JAMES ROSS
İLGEN YÜCEL
HANDE ATAKAN
SEYİT ARDIÇ
SANEM ÇİÇEKOĞLU
ÖNDER BÜLBÜLOĞLU- BERKER BÜLBÜLOĞLU
MUSTAFA KÖKSALAN
OSMAN GEYLAN
ZEYNEP SAYGISEVER
ZEYNEP MUNZUR
ALPER BAYRAKTUTAR
Davet

Büyükelçilikte Sanatla Kutlama

yazan:
12

Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçiliği; Aziz George Günü ve William Shakespeare’in doğum gününü klasik müzik eşliğinde kutladı.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki güçlü kültürel bağlar, sanat aracılığıyla kutlandı. Konsere, Büyükelçi Jill Morris CMG’nin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı orkestrasının sahne aldığı konser, İngiliz besteci ve orkestra şefi James Ross’un yönetiminde gerçekleşti. Konser programı, Shakespeare’in eserlerinden esinlenilerek hazırlandı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Pakistan’ın Millî Günü, elçilik konutunda düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı. Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte,

Davet

Türkiye’nin global emlak markası GRED, yatırımcılara yönelik faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da özel davetler vererek Hurlingham Waterfront’u

Davet

New York'ta yaşayan İstanbullu küratör Lara Bayer, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nda Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Metropoli