Londra’da Bir Yaşam İçin Ankara’da Buluşma
İlk ayağı Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen Piccadilly Estates seminerinin ikincisi JW Marriott Hotel Ankara’da yapıldı.
MAG PR Solutions organizasyonuyla gerçekleşen davette İngiltere emlak sektörünün önde gelen şirketi Piccadilly Estates ve prestijli konut firması Berkeley Group, iki gün boyunca misafirlerini ağırladı. Londra’daki gayrimenkul fırsatlarının anlatıldığı seminer ilk gününde akşam yemeği, ikincisinde ise öğle yemeği ile birlikte yapıldı. Sunumunun ardından soruları alan Piccadilly Estates Genel Müdürü Dr. Sinan Düztaş, merak edilen konu başlıklarına da değindi.
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