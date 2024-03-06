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Londra’da Bir Yaşam İçin Ankara’da Buluşma

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BURCU YÖRÜBULUT
CAN UĞURGEL
DİDEM ÖZKES
DİLEM KABUKÇU
DİLŞEN KARA
FATİH, GÖZDE YILDIRIM
ALTAY ŞAHİN ,GÖKÇE ALTUNKAYA
HAKAN, MİNE ALP
HATİCE CANGÜL
MERVE DERYA ATMACA
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ÖZGE, TOGAY CÖMERT
SERKAN KUMDAKÇI
SİBEL, GÖKMEN ÖZDOĞAN
SİNAN DÜZTAŞ
SİNAN TANDOĞAN
TAHA GÖKBERK DOĞAN
TUĞÇE BAKKAL
TUĞÇE, KEMAL İNAL
ZEYNEP YİĞİT
Davet

Londra’da Bir Yaşam İçin Ankara’da Buluşma

yazan:
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İlk ayağı Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen Piccadilly Estates seminerinin ikincisi JW Marriott Hotel Ankara’da yapıldı.

MAG PR Solutions organizasyonuyla gerçekleşen davette İngiltere emlak sektörünün önde gelen şirketi Piccadilly Estates ve prestijli konut firması Berkeley Group, iki gün boyunca misafirlerini ağırladı. Londra’daki gayrimenkul fırsatlarının anlatıldığı seminer ilk gününde akşam yemeği, ikincisinde ise öğle yemeği ile birlikte yapıldı. Sunumunun ardından soruları alan Piccadilly Estates Genel Müdürü Dr. Sinan Düztaş, merak edilen konu başlıklarına da değindi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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