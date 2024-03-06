Güneş Çağlarcan’dan Yeni Sergi
Multidisipliner ressam ve piyanist Güneş Çağlarcan, üçüncü kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Sanatçının “Neurotic Emotions” adını verdiği sergisi Bel’mart Space’teki muhteşem bir kokteyl ile açıldı. Davete cemiyet hayatıyla sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koleksiyonunda canlı renklerin altındaki gizli korkuların yansımasını izleyiciyle buluşturan Güneş Çağlarcan’ın eserleri, konuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Açılışta bir konuşma yapan sanatçı, serginin 10 Mart 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıklayarak konuklara teşekkür etti.
Yorum Bırakın