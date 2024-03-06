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Güneş Çağlarcan’dan Yeni Sergi

GÜNEŞ ÇAĞLARCAN
AKIN SEVGÖR
ATEŞ ERSU
BERAY KINALI
MERVE ŞAHİN
NİL CİRİTOĞLU
Davet

Güneş Çağlarcan’dan Yeni Sergi

yazan:
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Multidisipliner ressam ve piyanist Güneş Çağlarcan, üçüncü kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Sanatçının “Neurotic Emotions” adını verdiği sergisi Bel’mart Space’teki muhteşem bir kokteyl ile açıldı. Davete cemiyet hayatıyla sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koleksiyonunda canlı renklerin altındaki gizli korkuların yansımasını izleyiciyle buluşturan Güneş Çağlarcan’ın eserleri, konuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Açılışta bir konuşma yapan sanatçı, serginin 10 Mart 2024 tarihine kadar devam edeceğini açıklayarak konuklara teşekkür etti.

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Yazar Hakkında /

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