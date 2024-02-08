Lansmanın Pembe Tonu
Elidor’un Afra Saraçoğlu iş birliğiyle gerçekleştirdiği reklam kampanyası muhteşem bir davetle kutlandı.
Düz saçları ve özel tasarım kıyafetiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu’nun ev sahipliğindeki davete sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınan isimleri ile influencer’lar katıldı. Divan Kuruçeşme’de yapılan lansmanda Müjde Kızılkan’ın sahnesinin ardından DJ performansı ile eğlence devam etti. Konuklar için özel olarak hazırlanan styling köşeleri ve saç bakımı deneyim alanları ise yoğun ilgi gördü.
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