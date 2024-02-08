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Lansmanın Pembe Tonu

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Davet

Lansmanın Pembe Tonu

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Elidor’un Afra Saraçoğlu iş birliğiyle gerçekleştirdiği reklam kampanyası muhteşem bir davetle kutlandı

Düz saçları ve özel tasarım kıyafetiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu’nun ev sahipliğindeki davete sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınan isimleri ile influencer’lar katıldı. Divan Kuruçeşme’de yapılan lansmanda Müjde Kızılkan’ın sahnesinin ardından DJ performansı ile eğlence devam etti. Konuklar için özel olarak hazırlanan styling köşeleri ve saç bakımı deneyim alanları ise yoğun ilgi gördü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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