Londra Yatırımları Tanıtıldı
Atlas Real Estate, İngiltere’nin önde gelen konut geliştiricilerinden Barratt London projelerini tanıtmak üzere Ankara’da özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Divan Ankara Otel’in zarif atmosferinde MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen davet, iş dünyası ve yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. Etkinlikte, Londra’da gayrimenkul sahibi olmanın avantajları, yatırım süreçleri ve bölgesel fırsatlar üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, projeleri detaylı görseller ve tanıtım videoları eşliğinde inceledi. Atlas Real Estate temsilcileri, İngiltere’nin istikrarlı ekonomisi ve yüksek kira getirisiyle yatırımcılar için güçlü bir merkez olmaya devam ettiğini vurguladı.