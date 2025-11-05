En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji gezi mobilya-dekorasyon golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video bakim saglik defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Londra Yatırımları Tanıtıldı

HELİN ÖZÇELİK
BERİL ÇAVUŞOĞLU
KAMİLE-MÜCAHİT ŞENTÜRK
ELİF-VOLKAN AKAN
FUNDA BEKİŞOĞLU
NURAY KARALAR
EDA BEKİŞOĞLU
MÜGE DESTE
MİNE ARAS
AYLİN HİSAR
FERAY ŞAHİNGÖZ
ARZU KOLOĞLU
GÜLİN AKMAN
YASİN YILDIRIM
ZEYNEP KARAHAN USLU
YEŞİM BENLİ
AHMET SOYER
SERKAN KUMDAKÇI
ESİN GÜREL
Davet

Londra Yatırımları Tanıtıldı

yazan:
10

Atlas Real Estate, İngiltere’nin önde gelen konut geliştiricilerinden Barratt London projelerini tanıtmak üzere Ankara’da özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

 

Divan Ankara Otel’in zarif atmosferinde MAG PR Solutions katkılarıyla düzenlenen davet, iş dünyası ve yatırımcıların yoğun ilgisini gördü. Etkinlikte, Londra’da gayrimenkul sahibi olmanın avantajları, yatırım süreçleri ve bölgesel fırsatlar üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, projeleri detaylı görseller ve tanıtım videoları eşliğinde inceledi. Atlas Real Estate temsilcileri, İngiltere’nin istikrarlı ekonomisi ve yüksek kira getirisiyle yatırımcılar için güçlü bir merkez olmaya devam ettiğini vurguladı.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Ankara’nın prestijli bölgelerinden İncek’te yükselen Cosa İncek, proje ortaklarının ev sahipliğinde düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.   Mimaride Aura Design

Davet

İncek’te zamansız zarafetin yeni adresi Arca Konakları, seçkin isimleri bir araya getiren şık bir davette tanıtıldı.   Caba Grup

Davet

Platin Grup, kuruluşunun onuncu yılını Ankara’nın seçkin isimlerini  buluşturan zarif bir kutlama gecesiyle taçlandırdı.   CerModern’in etkileyici atmosferinde gerçekleşen

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.