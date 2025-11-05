Cosa İncek’e Keyifli Lansman
Ankara’nın prestijli bölgelerinden İncek’te yükselen Cosa İncek, proje ortaklarının ev sahipliğinde düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.
Mimaride Aura Design Studio’nun kurucusu Filiz Cingi Yurdakul ve iç mimaride Gökcan Bulut’un imzasını taşıyan projenin tanıtım etkinliğine sektörün öncü isimleri, iş insanları ve davetliler katıldı. Lansmanda, on dokuz villa ile sakinlerine benzersiz bir ferahlık sunan Cosa İncek’in, doğayı merkezine alan mimari bir anlayışla şekillendirildiği vurgulandı. Davette konuklar; geniş bahçeler, özel yüzme havuzları, yüksek tavanlı iç mekânlar ve tamamen kapalı otopark sistemiyle modern yaşamın tüm konforlarını bir araya getiren proje hakkında sorular sorarak bilgi aldı.