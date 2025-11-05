En Son Davetler
Cosa İncek'e Keyifli Lansman

aliye-ahmet akpınar
ATAKAN AKPINAR
KEREM-ÖZGE TULU
EMRAH-ASLI ÖNDER
MELİKE-ÇETİN GÜNGÖR
BARAN-ŞEBNEM KANDEMİR
ELA-BEDİ GÜRBÜZ
ARZU SEVİNÇ
HALE-ALPER ÇINAR
HAMZA YILMAZ
İLHAN-MELİKE ERDAL
GÜVEN-ECE-MELTEM ÜÇOK
EROL ÖZCAN
ENSARİ YILDIRIM
OYA AKÇALI, NİLGÜN POLAT
ÖMER ATA
KEREM KAYA
SEDA FULYA YAKUT
MERT-BURCU BAYDAR
SÜMEYRA KESKİN-NAZLI ÖKTEN
METİN SOYARSLAN, MAŞİT KAHRAMAN
UMUT AYAZ
NERMİN-UFUK ALVER
zeynep -özkan topal
NURHAN-AHMET UFUK GÜL
Cosa İncek'e Keyifli Lansman

Ankara’nın prestijli bölgelerinden İncek’te yükselen Cosa İncek, proje ortaklarının ev sahipliğinde düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.

 

Mimaride Aura Design Studio’nun kurucusu Filiz Cingi Yurdakul ve iç mimaride Gökcan Bulut’un imzasını taşıyan projenin tanıtım etkinliğine sektörün öncü isimleri, iş insanları ve davetliler katıldı. Lansmanda, on dokuz villa ile sakinlerine benzersiz bir ferahlık sunan Cosa İncek’in, doğayı merkezine alan mimari bir anlayışla şekillendirildiği vurgulandı. Davette konuklar; geniş bahçeler, özel yüzme havuzları, yüksek tavanlı iç mekânlar ve tamamen kapalı otopark sistemiyle modern yaşamın tüm konforlarını bir araya getiren proje hakkında sorular sorarak bilgi aldı.

