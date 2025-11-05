Arca Konakları’ndan Görkemli Lansman
İncek’te zamansız zarafetin yeni adresi Arca Konakları, seçkin isimleri bir araya getiren şık bir davette tanıtıldı.
Caba Grup ve Aslan Yapı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansman organizasyonunu MAG PR Solutions üstlendi.
Davete, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, gayrimenkul ve mimarlık sektörünün tanınmış isimleri ve konuklar katıldı. 1491 m² arsa üzerine kurulu örnek konakta gerçekleştirilen etkinlik, projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu davette konuklar, proje alanını ve örnek konağı detaylı biçimde gezerek bilgi aldı. Arca Konakları’nın mimari çizgisi, fonksiyonel planlaması ve zarif detayları misafirlerden büyük beğeni topladı. Lansman boyunca Arca Konakları’nın benzersiz yaşamını yansıtan özel atmosferi, misafirlere seçkin bir deneyim sundu. İncek’in prestijine yeni bir değer katan proje, Ankara’nın konut anlayışını yeniden tanımlayan, zamansız zarafetiyle öne çıkan bir yaşam vizyonunun simgesi olarak yorumlandı.