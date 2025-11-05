En Son Davetler
Arca Konakları’ndan Görkemli Lansman

ABDURRAHİM BALYEN, MAHMUT ARSLAN
ERMAN ILICAK
AYBEN-CAHİT BALYEN
SONGÜL FARUK BAYLAS
RESUL KOCA, SEDAT KOCA
MAHMUT-ELİF ASLAN
BERİL ÇAVUŞOĞLU
PINAR ÖZCAN
HASAN BİLGE ŞAHİN
MERAL ARISOY
MİHRİBAN ÖZDİLLİ
SERHAT SUNKUR
ECE GÜLEÇ
MÜJDE İLHAN
SERKAN KUMDAKÇI
AHMET KUYUMCUOĞLU
AHMET SOYER
EMRAH-ASLI ÖNDER
NESLİHAN DEMİR
SİPAN BALKAN
NURSEN ŞENER
ARZU KOLUĞLU, YEŞİM BELLİ
ONUR ÖNGÜN
SUNA KEPOLU ATAMAN
TOLGA ÖZ
UMUR CAN KOTAN
FATİH KANDEMİR
ŞEYMA ALTUNKAYNAK
TUĞBA-OSMAN SARIÇAM
FUNDA, EDA BEKİŞOĞLU
Arca Konakları'ndan Görkemli Lansman

İncek’te zamansız zarafetin yeni adresi Arca Konakları, seçkin isimleri bir araya getiren şık bir davette tanıtıldı.

 

Caba Grup ve Aslan Yapı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin lansman organizasyonunu MAG PR Solutions üstlendi.

Davete, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, gayrimenkul ve mimarlık sektörünün tanınmış isimleri ve konuklar katıldı. 1491 m² arsa üzerine kurulu örnek konakta gerçekleştirilen etkinlik, projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu davette konuklar, proje alanını ve örnek konağı detaylı biçimde gezerek bilgi aldı. Arca Konakları’nın mimari çizgisi, fonksiyonel planlaması ve zarif detayları misafirlerden büyük beğeni topladı. Lansman boyunca Arca Konakları’nın benzersiz yaşamını yansıtan özel atmosferi, misafirlere seçkin bir deneyim sundu. İncek’in prestijine yeni bir değer katan proje, Ankara’nın konut anlayışını yeniden tanımlayan, zamansız zarafetiyle öne çıkan bir yaşam vizyonunun simgesi olarak yorumlandı.

 

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

