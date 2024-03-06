Londra Yatırımcıları İstanbul’da
Gayrimenkul danışmanlık hizmeti sunan Piccadilly Estates, Londra’da yatırım yapmak isteyen konuklarını İstanbul’da ağırladı.
İngiltere emlak piyasasının köklü kuruluşlarından Piccadilly Estates ile prestijli konut firması Berkeley Group; Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşen özel ve şık bir davette yatırımcılarıyla bir araya geldi. MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Londra ve çevresindeki yatırım ve yaşam amaçlı gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verildi. İngiltere’de konut almanın bu dönemde büyük bir fırsat olduğunu ve Türklerin de burada konut almasının doğru olduğunu dile getiren Piccadilly Estates Genel Müdürü Dr. Sinan Düztaş, merak edilen soruları da cevapladı.
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