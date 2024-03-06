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Londra Yatırımcıları İstanbul’da

YASEMİN SERTKAYA
ARCA AKALIN, ÖZKAN BEŞTAŞ
ARZU KUNT
BERİL ÇAVUŞOĞLU
CAN HELVACIOĞLU, BURCU ŞENDİR
CEREN, VOLKAN AKIN
CAN ÇAVUŞOĞLU
EBRU SANVER, NESLİHAN KOZANOĞLU
EYŞAN OKÇUOĞLU
GÜNEŞ ÇAĞLARCAN, FEYZAN YILMAZ
İREM ERDİNÇ
MELTEM GÜNERİ
MERVE SAKMAN
MURAT ÇETİNKAYA
NAZ DEMİRKILIÇ
NİHAN, KAAN ÇETİNKAYA
NUR ÇAPAN, ESRA ÇOBAN
ÖZNUR ÖNCEL
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Davet

Londra Yatırımcıları İstanbul’da

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Gayrimenkul danışmanlık hizmeti sunan Piccadilly Estates, Londra’da yatırım yapmak isteyen konuklarını İstanbul’da ağırladı.

İngiltere emlak piyasasının köklü kuruluşlarından Piccadilly Estates ile prestijli konut firması Berkeley Group; Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşen özel ve şık bir davette yatırımcılarıyla bir araya geldi. MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Londra ve çevresindeki yatırım ve yaşam amaçlı gayrimenkul projeleri hakkında bilgi verildi. İngiltere’de konut almanın bu dönemde büyük bir fırsat olduğunu ve Türklerin de burada konut almasının doğru olduğunu dile getiren Piccadilly Estates Genel Müdürü Dr. Sinan Düztaş, merak edilen soruları da cevapladı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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