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Yurt Dışı Eğitim Sürecinde Birebir Danışmanlık

ELİF HAŞLAMAN
ALPER ILGINÖZ, PINAR HAŞİMOĞLU
BİRGÜL KALAYLI
BERİL, CAN ÇAVUŞOĞLU
DUYGU İÇİL
ELİF CALLAN
FATMA TAYFUR
FERDA KIRALİOĞLU
GİZEM KALMANOĞLU
İREM ATAKAN YILMAZ
NAZ AYRIKAYA
NİHAN ÇETİNKAYA
SEDA ALATON
SİNEM EMİNE ERKÜT EREN
TUĞBA ÇUBUKÇU SEVEN
YASEMİN SERTKAYA
ZEYNEP FİDAN SOYSAL
Davet

Yurt Dışı Eğitim Sürecinde Birebir Danışmanlık

yazan:
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Studylon, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirdiği seminerde, öğrencilerin iyi okullardan kabul alabilmeleri için izlenmesi gereken süreci paylaştı.

Öğrencilerine, dünyanın en iyi okullarından kabul alabilmeleri için süreç koçluğu yapan Studylon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, MAG PR Solutions organizasyonuyla, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta bir etkinlik gerçekleştirerek yurt dışında eğitim üzerine bir seminer verdi. Dünyanın en iyi okullarına giriş sürecinde danışmanlık ve koçluk desteği sağlayan Studylon’un kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Türkiye bölge müdürü Pınar Haşimoğlu; öğrencilerin Avrupa, İngiltere ve Amerika’da eğitim alabilmeleri için neler gerektiğini detaylarıyla ailelere anlattı. Seminerde Studylon’un; geçtiğimiz sene, öğrencilerinin toplamda 2.4 milyon USD burs almalarına yardımcı olduğu, sağladıkları süreç ve başvuru koçluğu ile fark yaratmaya devam ettiği belirtildi. Seminere, İngiltere’nin en iyi okullarından MPW ve Queen Ethelburga’s’ın temsilcileri İrem Atakan Yılmaz ve Zeynep Saka da katkıda bulundu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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