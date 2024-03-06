Yurt Dışı Eğitim Sürecinde Birebir Danışmanlık

yazan: MAG 18

Studylon, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleştirdiği seminerde, öğrencilerin iyi okullardan kabul alabilmeleri için izlenmesi gereken süreci paylaştı.

Öğrencilerine, dünyanın en iyi okullarından kabul alabilmeleri için süreç koçluğu yapan Studylon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, MAG PR Solutions organizasyonuyla, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta bir etkinlik gerçekleştirerek yurt dışında eğitim üzerine bir seminer verdi. Dünyanın en iyi okullarına giriş sürecinde danışmanlık ve koçluk desteği sağlayan Studylon’un kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Türkiye bölge müdürü Pınar Haşimoğlu; öğrencilerin Avrupa, İngiltere ve Amerika’da eğitim alabilmeleri için neler gerektiğini detaylarıyla ailelere anlattı. Seminerde Studylon’un; geçtiğimiz sene, öğrencilerinin toplamda 2.4 milyon USD burs almalarına yardımcı olduğu, sağladıkları süreç ve başvuru koçluğu ile fark yaratmaya devam ettiği belirtildi. Seminere, İngiltere’nin en iyi okullarından MPW ve Queen Ethelburga’s’ın temsilcileri İrem Atakan Yılmaz ve Zeynep Saka da katkıda bulundu.