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Dilek Hanif Paris’te

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Davet

Dilek Hanif Paris’te

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Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Dilek Hanif, Paris Haute Couture haftası kapsamında İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonunu tanıttı.

Paris’teki Hotel de Crillon’da gerçekleşen muhteşem bir etkinlikle yeni koleksiyonunu ilk kez tanıtan Dilek Hanif, defileye ev sahipliği yaptı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar koleksiyonu keşfetme fırsatı buldu. Etkileyici bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda davetliler, Dilek Hanif’in yaratıcılığının en yeni ifadesine tanıklık ederek, göz alıcı koleksiyonun ortaya çıkardığı zarafet ve ihtişamla büyülendi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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