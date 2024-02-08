Dilek Hanif Paris’te
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Dilek Hanif, Paris Haute Couture haftası kapsamında İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonunu tanıttı.
Paris’teki Hotel de Crillon’da gerçekleşen muhteşem bir etkinlikle yeni koleksiyonunu ilk kez tanıtan Dilek Hanif, defileye ev sahipliği yaptı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar koleksiyonu keşfetme fırsatı buldu. Etkileyici bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda davetliler, Dilek Hanif’in yaratıcılığının en yeni ifadesine tanıklık ederek, göz alıcı koleksiyonun ortaya çıkardığı zarafet ve ihtişamla büyülendi.
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