Kral Günü Resepsiyonu

yazan: MAG 36

Hollanda’nın ulusal bayramı “Kral Günü”, ülkenin Ankara’daki büyükelçilik rezidansında düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı gecede diplomatik temsilciler, iş insanları ve çeşitli kurumlardan davetliler bir araya geldi. Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Joep Wijnands, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel temellerine dikkat çekerek, bu bağların her geçen yıl daha da güçlendiğini belirtti. Türkiye’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Wijnands, “Burası benim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda büyük bir ilham kaynağı.” dedi. Konuşmasının sonunda Türk çayına olan sevgisini esprili bir şekilde paylaşarak, “Artık çaysız yapamıyorum,” ifadeleriyle salondan tebessümler topladı. Türk ve Hollanda mutfağından çeşitli ikramların sunulduğu resepsiyonda, davetliler samimi bir atmosferde sohbet etme imkânı buldu.