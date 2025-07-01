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İtalyan Zarafetiyle Unutulmaz Bir Gece

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Davet

İtalyan Zarafetiyle Unutulmaz Bir Gece

yazan:
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Louren Ristorante; zarafetin, lezzetin ve ritmin buluştuğu özel bir davetle Ankara’da kapılarını açtı.

MAG PR Solutions katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, misafirlerine, her detayı incelikle tasarlanmış şık ve sıcak bir atmosferde keyifli anlar yaşattı. Başkentin önde gelen simalarının katıldığı açılış davetinde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, muhteşem sahne performansıyla etkinliğe damgasını vurdu. Restoranın usta şeflerinin İtalya’nın dört bir yanından ilham alarak titizlikle hazırladığı özel lezzetler ve müzik ile, davetliler keyif dolu, unutulmaz bir gece geçirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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