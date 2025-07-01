İtalyan Zarafetiyle Unutulmaz Bir Gece
Louren Ristorante; zarafetin, lezzetin ve ritmin buluştuğu özel bir davetle Ankara’da kapılarını açtı.
MAG PR Solutions katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, misafirlerine, her detayı incelikle tasarlanmış şık ve sıcak bir atmosferde keyifli anlar yaşattı. Başkentin önde gelen simalarının katıldığı açılış davetinde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, muhteşem sahne performansıyla etkinliğe damgasını vurdu. Restoranın usta şeflerinin İtalya’nın dört bir yanından ilham alarak titizlikle hazırladığı özel lezzetler ve müzik ile, davetliler keyif dolu, unutulmaz bir gece geçirdi.