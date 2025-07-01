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Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

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Davet

Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

yazan:
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Bir Can Bir Candır Derneği özel bir gala gecesi düzenleyerek, barınma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına umut oldu.

Derin Mermerci’nin girişimiyle sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunmayı amaçlayan bir inisiyatif olarak doğan Bir Can Bir Candır Derneği, Tersane İstanbul’daki etkinliğinden elde edilen tüm geliri, barınma ihtiyacındaki patili dostlar için inşa edilecek yuva ve rehabilitasyon projelerine aktardı. Davette, İngiliz müzayede evi Christie’s iş birliğiyle, geceye özel olarak üretilen eserler sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte bir konuşma yapan dernek başkanı Derin Mermerci, konuklara teşekkür ederek “Desteklerinizle, kurtardığımız can dostlarımıza sağlıklı, huzurlu ve sürdürülebilir bir hayat sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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