Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

yazan: MAG 3

Bir Can Bir Candır Derneği özel bir gala gecesi düzenleyerek, barınma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına umut oldu.

Derin Mermerci’nin girişimiyle sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunmayı amaçlayan bir inisiyatif olarak doğan Bir Can Bir Candır Derneği, Tersane İstanbul’daki etkinliğinden elde edilen tüm geliri, barınma ihtiyacındaki patili dostlar için inşa edilecek yuva ve rehabilitasyon projelerine aktardı. Davette, İngiliz müzayede evi Christie’s iş birliğiyle, geceye özel olarak üretilen eserler sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte bir konuşma yapan dernek başkanı Derin Mermerci, konuklara teşekkür ederek “Desteklerinizle, kurtardığımız can dostlarımıza sağlıklı, huzurlu ve sürdürülebilir bir hayat sunmayı hedefliyoruz.” dedi.