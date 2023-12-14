KKTC 40 Yaşında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun kırkıncı yıldönümü sebebiyle, Divan Otel’de bir tören düzenlendi.
İş ile bürokrasi dünyasından önemli isimler ve askeri erkânın katılımıyla gerçekleşen törende Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları ekibi Kıbrıs-Türk halk dansları gösterilerini sergiledi. Davette bir konuşma yapan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, bu önemli günün tarihe, “Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs adasındaki varlıklarının baki olduğunu tüm dünyaya haykırdıkları gün” olarak not edildiğini belirtti.
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