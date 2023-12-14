En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

KKTC 40 Yaşında

SUNA-İSMET KORUKOĞLU
NEZİH ALLIOĞLU
EBRU-DENİZ DEMİRYÜREK
AYKUT-ZEYNEP ÇAKMAKLI
ERDOĞAN YILDIRIM
HÜSEYİN-PINAR BORMAN
TURGUT ALTINOK
NEZİH ALLIOĞLU
GÜRSEL BARAN
GÖRKEM KURŞUNLU KARAKUŞ
ZEYNEP GÖKYAY, BURCU KAYA
Davet

KKTC 40 Yaşında

yazan:
6

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun kırkıncı yıldönümü sebebiyle, Divan Otel’de bir tören düzenlendi.

İş ile bürokrasi dünyasından önemli isimler ve askeri erkânın katılımıyla gerçekleşen törende Hacettepe Üniversitesi Halk Dansları ekibi Kıbrıs-Türk halk dansları gösterilerini sergiledi. Davette bir konuşma yapan KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, bu önemli günün tarihe, “Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs adasındaki varlıklarının baki olduğunu tüm dünyaya haykırdıkları gün” olarak not edildiğini belirtti.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl, olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat gümüş madalyalı

Davet

Farklı ağaçların fotoğraflarının bulunduğu Sessiz Gözcüler sergisi, Fransız Sarayı’ndaki keyifli bir davet ile tanıtıldı. Yves Rocher Vakfı ve

Davet

Yirmi yedi yıldır aralıksız gerçekleştirilen “Ankara Uluslararası Caz Festivali” CP Otel’de başladı. Türkiye Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı