Caz Festivali Başladı
Yirmi yedi yıldır aralıksız gerçekleştirilen “Ankara Uluslararası Caz Festivali” CP Otel’de başladı.
Türkiye Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, yaptığı açılış konuşmasında bu yılki festivalin “caz ve özgürlük” temasıyla sahnelerde olduğunu iletti. On gün süreyle çeşitli sahnelerde performans sergilenen festivalin açılışında, organizasyona destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaket töreni sonrasında festivalin ilk konserini Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman’dan oluşan trio verdi.
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