En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Caz Festivali Başladı

KEREM GÖRSEV
FATMAGÜL ÇIRA
DENİZ TUNOĞLU
BARAN AY
SELİN DEMİRAL
ÖZLEM OKTAR VAROĞLU
Davet

Caz Festivali Başladı

yazan:
3

Yirmi yedi yıldır aralıksız gerçekleştirilen “Ankara Uluslararası Caz Festivali” CP Otel’de başladı.

Türkiye Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, yaptığı açılış konuşmasında bu yılki festivalin “caz ve özgürlük” temasıyla sahnelerde olduğunu iletti. On gün süreyle çeşitli sahnelerde performans sergilenen festivalin açılışında, organizasyona destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaket töreni sonrasında festivalin ilk konserini Kerem Görsev, Kağan Yıldız ve Ferit Odman’dan oluşan trio verdi.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nü bu yıl, olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat gümüş madalyalı

Davet

Farklı ağaçların fotoğraflarının bulunduğu Sessiz Gözcüler sergisi, Fransız Sarayı’ndaki keyifli bir davet ile tanıtıldı. Yves Rocher Vakfı ve

Davet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun kırkıncı yıldönümü sebebiyle, Divan Otel’de bir tören düzenlendi. İş ile bürokrasi dünyasından