En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Bodrum Sokaklarında Mercedes Deneyimi

ULVİ KAHYAOĞLU
MELİS İŞİTEN
SERKAN ALTUNORAK
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
ULAŞ DURMAZ
RÜYA BÜYÜKTETİK
EZGİ EYÜBOĞLU
KAAN MİRAÇ SEZEN
BURAK BERKAY AKGÜL
Davet

Bodrum Sokaklarında Mercedes Deneyimi

yazan:
36

Mercedes-Benz, Bodrum’daki Ruins Luxury Resort’ta doğa, tasarım ve estetiği buluşturan özel bir etkinliğe imza attı.

Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar, Mercedes-Benz’in seçkin modelleriyle Bodrum’un eşsiz manzarasında test sürüşleri gerçekleştirdi. Etkinlikte Formula 1 teknolojisine sahip Mercedes-Benz modeli öne çıkarken, markanın ikonik modelleri ise arazi karakterini Bodrum’un doğasında yeniden hatırlattı. Yazın unutulmaz anlarına ev sahipliği yapan etkinlik, ikramlar ve müzik eşliğinde renkli anlara sahne oldu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

İtalya’nın Lido Adası’nda gerçekleşen Venedik Film Festivali’nin seksen ikincisi, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak yine

Davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, markası için Maxx Royal Bodrum’un Caviar Kaspia restoranında uluslararası konukların katılımıyla

Davet

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2000 yılı mezunları, “Şanla, Şerefle Hekimlikte 25. Yıl”mottosuyla meslekteki çeyrek asırlık gururlarını kutlamak

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.