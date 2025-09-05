Bodrum Sokaklarında Mercedes Deneyimi
Mercedes-Benz, Bodrum’daki Ruins Luxury Resort’ta doğa, tasarım ve estetiği buluşturan özel bir etkinliğe imza attı.
Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı davette konuklar, Mercedes-Benz’in seçkin modelleriyle Bodrum’un eşsiz manzarasında test sürüşleri gerçekleştirdi. Etkinlikte Formula 1 teknolojisine sahip Mercedes-Benz modeli öne çıkarken, markanın ikonik modelleri ise arazi karakterini Bodrum’un doğasında yeniden hatırlattı. Yazın unutulmaz anlarına ev sahipliği yapan etkinlik, ikramlar ve müzik eşliğinde renkli anlara sahne oldu.