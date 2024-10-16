En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

İstanbul Boğazı’nda “Rüzgarlar Tiyatrosu”

Davet

İstanbul Boğazı’nda “Rüzgarlar Tiyatrosu”

yazan:
16

Bosphorus Cup’ın yirmi üçüncü yılı şerefine Çırağan Palace Kempinski İstanbulda muhteşem bir tören düzenlendi.

 İstanbul Boğazı, bu yıl on bir ülkeden yüz takımın katılımıyla yirmi üçüncü kez düzenlenen Bosphorus Cup’a ev sahipliği yaptı. “Rüzgârlar Tiyatrosu” temasıyla gerçekleştirilen prestijli yarışın kupa teslim töreni, iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşti. İş Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karaca ve Nissan iş birliğiyle düzenlenen törende, 2023 yılı şampiyonu Fenerbahçe Doğuş takımı, kazandığı kupayı yeni sahibine teslim etmek üzere organizasyona sundu.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Clear Women, yeni ürün serisini Dilan Çiçek Deniz ile birlikte düzenlediği özel bir davette kutladı. Etiler Alfie’de gerçekleşen

Davet

Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in altmış beş yıllık kariyerine ışık tutan sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya

Davet

Son yıllarda çağdaş sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren sanatçı Güneş Çağlarcan, son sergisi “Duygular”ın açılışını, yakın