İstanbul Boğazı’nda “Rüzgarlar Tiyatrosu”
Bosphorus Cup’ın yirmi üçüncü yılı şerefine Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da muhteşem bir tören düzenlendi.
İstanbul Boğazı, bu yıl on bir ülkeden yüz takımın katılımıyla yirmi üçüncü kez düzenlenen Bosphorus Cup’a ev sahipliği yaptı. “Rüzgârlar Tiyatrosu” temasıyla gerçekleştirilen prestijli yarışın kupa teslim töreni, iş dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşti. İş Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karaca ve Nissan iş birliğiyle düzenlenen törende, 2023 yılı şampiyonu Fenerbahçe Doğuş takımı, kazandığı kupayı yeni sahibine teslim etmek üzere organizasyona sundu.
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