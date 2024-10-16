Çağlarcan’ın “Duygular’ı”
Son yıllarda çağdaş sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren sanatçı Güneş Çağlarcan, son sergisi “Duygular”ın açılışını, yakın dostlarının katıldığı bir davet ile gerçekleştirdi.
Güneş Çağlarcan, 27 yeni eserini Fairmont Quasar, İstanbul’un Demlique Salonu’nda, yaklaşık 30 kişinin katıldığı özel bir davette sanatseverler ile buluşturdu. Gölgeler ve duyguların zaman içindeki değişimini ve dönüşümünü yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışı; Dr. Feride Çelik’in “Gölgenin Sanat Tarihindeki Yolculuğu” konuşması ile başladı. Farklı lezzet deneyimleri ve tadımların ardından Güneş Çağlarcan’ın piyano, kardeşi Deniz Çağlarcan’ın da viyola ile verdikleri konser de davetin sürprizi oldu.
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