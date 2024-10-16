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Çağlarcan’ın “Duygular’ı”

GÜNEŞ ÇAĞLARCAN, ERTUĞRUL ÇETİNKAYA
DEMET ŞENER, GÜNEŞ-DENİZ ÇAĞLARCAN, GAZİ ÇİFTÇİ
BERİL ÇAVUŞOĞLU, GÜNEŞ ÇAĞLARCAN, FERAY ŞAHİNGÖZ, DENİZ ÇAĞLARCAN
ALİ DEVELİ, FERİDE ÇELİK, İPEK DEVELİ
GÜNEŞ ÇAĞLARCAN
DENİZ, GÜNEŞ ÇAĞLARCAN
Davet

Çağlarcan’ın “Duygular’ı”

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Son yıllarda çağdaş sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren sanatçı Güneş Çağlarcan, son sergisi “Duygular”ın açılışını, yakın dostlarının katıldığı bir davet ile gerçekleştirdi.

Güneş Çağlarcan, 27 yeni eserini Fairmont Quasar, İstanbul’un Demlique Salonu’nda, yaklaşık 30 kişinin katıldığı özel bir davette sanatseverler ile buluşturdu. Gölgeler ve duyguların zaman içindeki değişimini ve dönüşümünü yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışı; Dr. Feride Çelik’in “Gölgenin Sanat Tarihindeki Yolculuğu” konuşması ile başladı. Farklı lezzet deneyimleri ve tadımların ardından Güneş Çağlarcan’ın piyano, kardeşi Deniz Çağlarcan’ın da viyola ile verdikleri konser de davetin sürprizi oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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