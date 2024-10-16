JW Marriott’ın 40. Yılı Kutlandı

yazan: MAG 17

JW Marriott Hotel Ankara, markanın kuruluşunun kırkıncı yıl dönümünü özel bir bahçe partisi etkinliği ile kutladı. Davete iş ve cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldı.

Otel, bu kutlama ile markanın kırk yıllık mükemmelliği ve lüks konukseverliğine gösterdiği özeni tekrardan davetlilere sundu. Konuklar gecede bahçenin kendi şifalı bitkilerinden ve malzemelerinden hazırlanan lezzetlerin keyfine varırken doğal çevrenin de tadını çıkardı. Etkinlik sırasında özel olarak hazırlanan ‘’JW Garden’’ alanına biberiye, lavanta, ada çayı, kekik gibi çeşitli fideler de diken misafirler, JW Marriott Hotel Ankara sayesinde doğa ile bağlantı kurmuş oldu. Davette; JW bahçe domatesi (toprak), ıstakoz tart (su), dana kaburga (ateş), sabah sisi ve zeytinyağlı kek (hava) olmak üzere dört ayrı konseptten oluşan menü, doğanın dört elementini temsil etti.