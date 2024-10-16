En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

JW Marriott’ın 40. Yılı Kutlandı

SÜREYYA ÜZMEZ
BERİL-CAN ÇAVUŞOĞLU
ZEYNEP KÖKSAL
PELİN İPEK
TUBA LÜLECİ ALAÇAM - HAKAN ALAÇAM
FERAY ŞAHİNGÖZ
BİLGİN, ESRA ÖZEN AYGÜN
Davet

JW Marriott’ın 40. Yılı Kutlandı

yazan:
17

JW Marriott Hotel Ankara, markanın kuruluşunun kırkıncı yıl dönümünü özel bir bahçe partisi etkinliği ile kutladı. Davete iş ve cemiyet hayatının tanınan isimleri katıldı.

Otel, bu kutlama ile markanın kırk yıllık mükemmelliği ve lüks konukseverliğine gösterdiği özeni tekrardan davetlilere sundu. Konuklar gecede bahçenin kendi şifalı bitkilerinden ve malzemelerinden hazırlanan lezzetlerin keyfine varırken doğal çevrenin de tadını çıkardı. Etkinlik sırasında özel olarak hazırlanan ‘’JW Garden’’ alanına biberiye, lavanta, ada çayı, kekik gibi çeşitli fideler de diken misafirler, JW Marriott Hotel Ankara sayesinde doğa ile bağlantı kurmuş oldu. Davette; JW bahçe domatesi (toprak), ıstakoz tart (su), dana kaburga (ateş), sabah sisi ve zeytinyağlı kek (hava) olmak üzere dört ayrı konseptten oluşan menü, doğanın dört elementini temsil etti.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Clear Women, yeni ürün serisini Dilan Çiçek Deniz ile birlikte düzenlediği özel bir davette kutladı. Etiler Alfie’de gerçekleşen

Davet

Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in altmış beş yıllık kariyerine ışık tutan sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya

Davet

Son yıllarda çağdaş sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren sanatçı Güneş Çağlarcan, son sergisi “Duygular”ın açılışını, yakın