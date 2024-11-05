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Işığın Büyüsü ve Kristalin Zarafeti Ankara’da

Davet

Işığın Büyüsü ve Kristalin Zarafeti Ankara’da

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Iris Cristal, bin metrekarelik geniş bir alana yayılan, iki kat üzerine kurulu, Türkiye’deki ilk showroom’unu Ankara’da hizmete açtı.

Davet, marka kurucusu Jose Tora ve CEO Fernando Mayor ile Türkiye’deki firma sahibi Eyüp Kurnaz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü Bohemya kristali ile tasarlanmış ürünleri bünyesinde barındıran Iris Cristal Bohemia Türkiye showroom’unun açılışına sanat, spor ve siyaset dünyasından ünlü isimler katılım gösterdi. “Zarafetin ve Işığın Buluştuğu Yer” mottosuyla Irıs Cristal markasını davetlilere tanıtan Eyüp Kurnaz, katılımlarından ötürü herkese tek tek teşekkürlerini iletti. Canlı müzik dinletisi ve ikramların yapıldığı açılışın ilerleyen saatlerinde kurdele kesim töreni yapıldı.

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Yazar Hakkında /

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