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Zişan ile Işıltılı Lansman

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Davet

Zişan ile Işıltılı Lansman

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Zarafet ve kadının gücü temasıyla sezona merhaba diyen Zişan Jewelry, seçkin konukların katıldığı özel bir davetle“La Femme” koleksiyonunun lansmanını yaptı.

Marka kurucusu Zişan Yurdal’ın ev sahipliğindeki lansmanda, sofistike tasarımlarını yansıtan özel koleksiyonun parçaları tanıtıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Yurdal “La Femme, değerli taşların büyüsüyle her kadına kendi hikâyesini ifade etme cesaretini veriyor. Kadınların içsel zarafetini ve gücünü simgeleyen La Femme koleksiyonu, baget ve pavé kesim pırlantaların yanı sıra safir ve zümrüt gibi değerli taşlarla tasarlanmış parçalarıyla dikkat çekiyor. Bu yüksek mücevher koleksiyonu, doğanın büyüleyici dokusunu ve feminen enerjisini taşırken, her kadına kendi hikâyesini yazması için ilham ışığı oluyor.” dedi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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