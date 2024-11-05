Zişan ile Işıltılı Lansman
Zarafet ve kadının gücü temasıyla sezona merhaba diyen Zişan Jewelry, seçkin konukların katıldığı özel bir davetle“La Femme” koleksiyonunun lansmanını yaptı.
Marka kurucusu Zişan Yurdal’ın ev sahipliğindeki lansmanda, sofistike tasarımlarını yansıtan özel koleksiyonun parçaları tanıtıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Yurdal “La Femme, değerli taşların büyüsüyle her kadına kendi hikâyesini ifade etme cesaretini veriyor. Kadınların içsel zarafetini ve gücünü simgeleyen La Femme koleksiyonu, baget ve pavé kesim pırlantaların yanı sıra safir ve zümrüt gibi değerli taşlarla tasarlanmış parçalarıyla dikkat çekiyor. Bu yüksek mücevher koleksiyonu, doğanın büyüleyici dokusunu ve feminen enerjisini taşırken, her kadına kendi hikâyesini yazması için ilham ışığı oluyor.” dedi.
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