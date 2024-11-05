Dr. Kamer Koldaş ANGİKAD Üyelerini Ağırladı
Dr. Kamer Koldaş, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (ANGİKAD) yönetimi ve üyelerini, tanışma toplantıları kapsamında ağırladı.
ANGİKAD Başkanı Gözde Diker’in öncülüğünde buluşan iş insanları, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Kamer Koldaş’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Üyelerin birbiriyle sohbet etme imkânı bulduğu etkinlikte ANGİKAD Başkanı Diker, nazik misafirperverliğinden ötürü Dr. Koldaş’a teşekkürlerini ileterek plaketini takdim etti ve iş birlikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. ANGİKAD’ın, kliniğini ziyaretiyle son derece mutlu olduğunu belirten Dr. Kamer Koldaş ise “Tüm bu değerli kadınların, kliniğimde olmasından dolayı onur duyuyorum. Bu tür etkinlikler birbirimizi tanımak açısından son derece kıymetli.” dedi.
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