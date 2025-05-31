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Kokularla Bütünleşen Özel Bir Deneyim

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Davet

Kokularla Bütünleşen Özel Bir Deneyim

yazan:
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Rebull’un “American Luxury Bottled” mottosuyla sunduğu Brooks Brothers Parfüm Koleksiyonu, özel bir davet ile tanıtıldı.

 

Brooks Brothers Brasserie’de düzenlenen workshop ile ilk kez davetlilerle buluşan koleksiyonun dikkat çeken kokusu konukların hafızalarına kazındı. Moda, basın ve influencer dünyasından seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte davetliler, kadın ve erkek parfümlerinden oluşan sekiz farklı kokuyu deneyimlerken aynı zamanda koku uzmanının profesyonel yönlendirmeleri eşliğinde kendi imza parfümlerini de oluşturma şansı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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