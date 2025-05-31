Kokularla Bütünleşen Özel Bir Deneyim
Rebull’un “American Luxury Bottled” mottosuyla sunduğu Brooks Brothers Parfüm Koleksiyonu, özel bir davet ile tanıtıldı.
Brooks Brothers Brasserie’de düzenlenen workshop ile ilk kez davetlilerle buluşan koleksiyonun dikkat çeken kokusu konukların hafızalarına kazındı. Moda, basın ve influencer dünyasından seçkin isimlerin katıldığı etkinlikte davetliler, kadın ve erkek parfümlerinden oluşan sekiz farklı kokuyu deneyimlerken aynı zamanda koku uzmanının profesyonel yönlendirmeleri eşliğinde kendi imza parfümlerini de oluşturma şansı buldu.
Yorum Bırakın