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Hafızanın İzinde Bir Yolculuk

Davet

Hafızanın İzinde Bir Yolculuk

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Ahmet Güneştekin’in yeni sergisi “Kayıp Alfabe” için Esma Sultan Yalısında bir gala daveti verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sanat dünyasına sunduğu Artİstanbul Feshane’deki serginin daveti, Borusan Otomotiv’in destekleri ve İBB Kültür’ün katkılarıyla gerçekleşti. Uluslararası başarılarıyla tanınan sanatçının, hafıza, göç, toplumsak süreklilikler ve kopuşlar gibi temalarla oluşturduğu eserlerini bir araya getiren “Kayıp Alfabe” sergisinin açılışına iş, sanat ve basın dünyasından isimler yoğun ilgi gösterdi. Davette, Christoph Tannert’in küratörlüğünü ve Angelo Bucarelli’nin sanat yönetmenliğini üstlendiği serginin 20 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebileceği açıklandı.

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