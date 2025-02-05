ÇEV Sanat’tan Barış Konseri
ÇEV Sanat, genç yeteneklerini dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez ile bir araya getirerek unutulmaz bir etkinliğe imza attı.
Zorlu PSM’de gerçekleşen “Barış Konseri”nde ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nın şefliğini ünlü maestro İbrahim Yazıcı üstlendi. Ceyda Düvenci’nin sunuculuğundaki gecede ÇEV Sanat mezunlarından Prof. Utar Artun’un “Barışa Çağrı” adlı eserinin prömiyeri de gerçekleştirildi. Etkinlikte bir konuşma yapan ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, “Yeni nesilde yetişen genç sanatçıları ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü sanatçılarla genç sanatçıları aynı sahnede buluşturmak onların kendilerini geliştirmeleri açısından çok önemli.” sözleriyle konseri düzenleme amaçlarını ifade etti.
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