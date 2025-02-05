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Yeni Kampanyaya Keyifli Davet

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Yeni Kampanyaya Keyifli Davet

yazan:
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Yenilikçi makyaj ürünleriyle trendlere öncülük eden Maybelline New York, “O Gerçek Bir İkon” kampanyası için Arkestra’da bir davet verdi.

Makyaj dünyasında unutulmaz bir buluşmaya ev sahipliği yapan geceye moda, güzellik ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Davette, her biri kendi alanında ilham veren üç yıldız isim Gülşen, Ece Sükan ve Danla Bilic; markanın beğenilen kapartıcısı hakkında görüşlerini dile getirdi. Bireysel farklılıkların altını çizen, öz güvenin ve bireysel ifadenin önemi vurgulayan “O Gerçek Bir İkon” kampanyasıyla Maybelline New York, herkesi özgün tarzını ve benzersizliğini kutlamaya, kendini cesurca ifade etmeye davet etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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