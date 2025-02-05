Yeni Kampanyaya Keyifli Davet
Yenilikçi makyaj ürünleriyle trendlere öncülük eden Maybelline New York, “O Gerçek Bir İkon” kampanyası için Arkestra’da bir davet verdi.
Makyaj dünyasında unutulmaz bir buluşmaya ev sahipliği yapan geceye moda, güzellik ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Davette, her biri kendi alanında ilham veren üç yıldız isim Gülşen, Ece Sükan ve Danla Bilic; markanın beğenilen kapartıcısı hakkında görüşlerini dile getirdi. Bireysel farklılıkların altını çizen, öz güvenin ve bireysel ifadenin önemi vurgulayan “O Gerçek Bir İkon” kampanyasıyla Maybelline New York, herkesi özgün tarzını ve benzersizliğini kutlamaya, kendini cesurca ifade etmeye davet etti.
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