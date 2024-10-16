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Georg Baselitz’den “Son On Yıl” Sergisi

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ATIL KUTOĞLU
AYŞE-ECE EGE
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Davet

Georg Baselitz’den “Son On Yıl” Sergisi

yazan:
7

Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in altmış beş yıllık kariyerine ışık tutan sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

“Georg Baselitz: Son On Yıl” sergisi, Akbank’ın katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı bir davet ile açıldı. Serginin açılışı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in ev sahipliğindeki özel bir davetle gerçekleştirildi. Suzan Sabancı, yaptığı açılış konuşmasında “Sakıp Sabancı Müzesi ile iki yılda bir düzenlediğimiz sergiler ve uzun soluklu iş birliğimiz bizim için çok değerli. Sanat dünyasının güçlü isimlerini Türkiye’ye getirerek, sanatseverleri uluslararası sanatçılarla buluşturuyoruz.” dedi.

 

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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