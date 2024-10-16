Georg Baselitz’den “Son On Yıl” Sergisi

yazan: MAG 7

Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in altmış beş yıllık kariyerine ışık tutan sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

“Georg Baselitz: Son On Yıl” sergisi, Akbank’ın katkılarıyla Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı bir davet ile açıldı. Serginin açılışı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in ev sahipliğindeki özel bir davetle gerçekleştirildi. Suzan Sabancı, yaptığı açılış konuşmasında “Sakıp Sabancı Müzesi ile iki yılda bir düzenlediğimiz sergiler ve uzun soluklu iş birliğimiz bizim için çok değerli. Sanat dünyasının güçlü isimlerini Türkiye’ye getirerek, sanatseverleri uluslararası sanatçılarla buluşturuyoruz.” dedi.