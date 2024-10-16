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Clear ve Dilan Çiçek Deniz’den Keyifli Lansman Daveti

DİLAN DENİZ ÇİÇEK
ATAKAN ARSLAN
YASEMİN KAY ALLEN
ALİCAN AYTEKİN
ANIL ALTAN
MERVE OFLAZ
GÖKAY GÜNDOĞAN
PELİN AKİL
TUANA YILMAZ
ZEYNEP TOSUN
Davet

Clear ve Dilan Çiçek Deniz’den Keyifli Lansman Daveti

yazan:
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Clear Women, yeni ürün serisini Dilan Çiçek Deniz ile birlikte düzenlediği özel bir davette kutladı.

Etiler Alfie’de gerçekleşen davete, marka elçisi Dilan Çiçek Deniz ve Clear Marka Müdürü Mert Orduoğlu ev sahipliği yaptı. Moda, sanat ve cemiyet hayatının tanınan simalarının katıldığı etkinlikte DJ Yaz Yüceil’in müzikleriyle konuklar gece boyunca eğlendi. Açılışta bir konuşma yapan Mert Orduoğlu, “Clear ailesi olarak iki yılı aşkın bir süredir Dilan Çiçek Deniz ile bu yolu yürümek, başarılı işlere imza atmak eşsiz bir deneyim.” şeklinde duygularını belirtirken, Dilan Çiçek Deniz ise Tuz Gölü’nde çektikleri reklam filminden oldukça keyif aldığını söyledi.

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