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Hisart’ta Unutulmaz Gece

Ceylan, Nejat ÇUHADAROĞLU, Beliz, Cem BEKTAŞ
Mehmet SUNGUR, Sinem YILDIRIM
Zuhal MANSFİELD
Davet

Hisart’ta Unutulmaz Gece

yazan:
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İş insanı Nejat Çuhadaroğlu; Cenk Dağcı ve Ertan Özyiğit’in kurduğu Leaders CXO’nun elli dördüncü etkinliğine, kurucusu olduğu Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde ev sahipliği yaptı.

Çuhadaroğlu gecede, hepsini tek tek kendi elleriyle yaptığı hakiki müze eserlerini konuklarına tanıttı. Leaders CXO üyeleri, birbirinden değerli müze öğelerini inceleyerek keyifli bir akşam geçirdi. Osmanlı dönemine ait askeri ve etnografik tarihî eserleri bulunduran beş katlı Hisart Canlı Tarih Müzesi, konuklarını adeta büyüledi. Davetlileri eşiyle birlikte gezdiren Çuhadaroğlu, daha sonra Leaders CXO üyelerini muhteşem lezzetlerle dolu bir yemekte ağırladı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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