Hisart’ta Unutulmaz Gece
İş insanı Nejat Çuhadaroğlu; Cenk Dağcı ve Ertan Özyiğit’in kurduğu Leaders CXO’nun elli dördüncü etkinliğine, kurucusu olduğu Hisart Canlı Tarih Müzesi’nde ev sahipliği yaptı.
Çuhadaroğlu gecede, hepsini tek tek kendi elleriyle yaptığı hakiki müze eserlerini konuklarına tanıttı. Leaders CXO üyeleri, birbirinden değerli müze öğelerini inceleyerek keyifli bir akşam geçirdi. Osmanlı dönemine ait askeri ve etnografik tarihî eserleri bulunduran beş katlı Hisart Canlı Tarih Müzesi, konuklarını adeta büyüledi. Davetlileri eşiyle birlikte gezdiren Çuhadaroğlu, daha sonra Leaders CXO üyelerini muhteşem lezzetlerle dolu bir yemekte ağırladı.
Yorum Bırakın