Dalbay ve Yazıcıların Mutlu Günü

Mert Can Yazıcı, Dilâra Mebrure Dalbay
EBRU - ALİ MÜMTAZ DALBAY
SÜLEYMAN-MELTEM SUBAŞI
MİNE-DEMİR ERMAN
ERGENEKON SAVRUN
ALİ - MEHTAP BAŞAR
Düğün

Dalbay ve Yazıcıların Mutlu Günü

Ankara’da nişanlanan genç diplomat çift Dilâra Mebrure Dalbay ile Mert Can Yazıcı, Pia Sera’da gerçekleşen zarif bir düğün töreniyle evlendi.

NATO Daimi Temsilciliği’nde görev yapan Dilâra Mebrure Dalbay ile Mogadişu Büyükelçiliği’nde görevli Mert Can Yazıcı, Dışişleri Bakanlığında aynı dönemde göreve başlayarak tanışmış; bu dostluk, hayatlarını birleştirmeye uzanan bir aşka dönüşmüştü. Nisan ayında Anvers’te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından Ankara’da nişanlanan çift, mutlu birlikteliklerini bu kez nikâh masasında taçlandırdı. Çiftin nikâh şahitliklerini diplomatların üstlendiği gecede, gelinin babası, Emekli Müsteşar, Ufuk Üniversitesi Konsey Başkanı ve Mütevelli Heyet Üyesi, İTA Başkanı Ali Mümtaz Dalbay da kızının bu mutlu gününde konuklarla yakından ilgilendi.

