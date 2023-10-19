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Altınbaşların Mutlu Günü

Sumru Mungan, Serdar Altınbaş
Tülay-Tamer Mungan-Sumru-Serdar Altınbaş-Muhlet-Ali Altınbaş
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Ayşegül-Nusret Altınbaş
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Aslıgül Atasagun
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Düğün

Altınbaşların Mutlu Günü

yazan:
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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Altınbaş ile Avukat Sumru Mungan, görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleşen düğüne iş, cemiyet ve siyaset dünyasından birçok seçkin konuk katıldı. Kokteylin ardından nikâha geçilen törende Sumru Hanım, Ellie Saab imzalı gelinliğiyle göz kamaştırırken; Serdar Bey’in smokini ise Vakko’dan tercih edildi. Ardından yemek servisinin başladığı düğünde konuklar, Barbaros ve orkestrasının müziği ile keyifli saatler geçirdi.

 

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Yazar Hakkında /

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