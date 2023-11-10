Divan Çukurhan’da Cumhuriyet Sofraları
Divan Çukurhan Otel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında unutulmaz bir etkinliğe imza atarak konuklarını “Cumhuriyet Sofraları”nda ağırladı.
MAG PR Solutions organizasyonu ile düzenlenen özel davete başkentin önde gelen isimleri katıldı. Divan’ın yetenekli şeflerinin elinden çıkan lezzetlere, yemek kültürü araştırmacısı Merin Sever’in anlatımının eşlik ettiği bu özel gecede misafirler; dönemin yemeklerini tadarken adeta bir zaman yolculuğuna çıktı. 1920’lerin Ankara ve İstanbul’unun, kurulan yeni devletin, inşa edilen kültürel devrimin izlerini gastronomi üzerinden yansıtan geceye davetlilerin şıklığı damga vurdu.
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