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Divan Çukurhan’da Cumhuriyet Sofraları

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CANSU UYGUR DADAŞ
AFİTAP, BÜLENT AKINCI
HARUN TURGUT
EMRE, EDA BEKİŞOĞLU
FUNDA BEKİŞOĞLU
ELİF YILDIRIM AYDIN
ELİF ULUSOY
SEDA, CAN ÇAVUŞOĞLU
ÜNSAL ÜNLÜ
PINAR, HÜSEYİN BORMAN
ŞEHNAZ, OSMAN BAŞTAŞ
Davet

Divan Çukurhan’da Cumhuriyet Sofraları

yazan:
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Divan Çukurhan Otel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında unutulmaz bir etkinliğe imza atarak konuklarını “Cumhuriyet Sofraları”nda ağırladı.

MAG PR Solutions organizasyonu ile düzenlenen özel davete başkentin önde gelen isimleri katıldı. Divan’ın yetenekli şeflerinin elinden çıkan lezzetlere, yemek kültürü araştırmacısı Merin Sever’in anlatımının eşlik ettiği bu özel gecede misafirler; dönemin yemeklerini tadarken adeta bir zaman yolculuğuna çıktı. 1920’lerin Ankara ve İstanbul’unun, kurulan yeni devletin, inşa edilen kültürel devrimin izlerini gastronomi üzerinden yansıtan geceye davetlilerin şıklığı damga vurdu.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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