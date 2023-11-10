En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Borusan Oto Çayyolu Ankara’da

HAKAN TİFTİK
HAKAN TİFTİK,ALİ VAHABZADEH,ERKAN KAFADAR, EŞREF BİRYILDIZ
ZEYNEP KARAHAN USLU
ARDA KAHRAMAN
BERİL ÇAVUŞOĞLU,CAN ÇAVUŞOĞLU,DENİZ SAFİ
ARZU KOLOĞLU
HAKAN TİFTİK,SİMAY ALSAN,ERKAN KAFADAR
CAN METE PAKER
ALPER TERCİYANLI
GÖKHAN,AYLİN YILMAZ
DAMLA,ETKİN PERÇİNER
DANİEL MİETHANER,CRİSTOPH PRİEMEL
DİLEM KAYMAZ- ÜMİT KABUKÇU
ELA,BEDİ GÜRBÜZ
EMRE-EDA BEKİŞOĞLU
ERCAN ÇELİK
ERKAN AYTEKİN
FARUK KOCA
FUNDA BEKİŞOĞLU
HATİCE,MUSTAFA CANGÜL
GÜLTEKİN GÜVENSOY
TOAMAS RINN
SERHAT NEZİROĞLU,SERKAN NEZİROĞLU
YEŞİM TANDOĞAN
TİMUR GÜRGAN
Davet

Borusan Oto Çayyolu Ankara’da

yazan:
38

En yeni modelleriyle BMW, MINI ve BMW Motorrad’ın sergilendiği Borusan Oto Çayyolu, çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı şık bir etkinlikle Ankara’da açıldı.

Retail Next konseptiyle, tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirileceği, dünyadaki ilk BMW Group yetkili satıcısı ve yetkili servisi olma özelliğine sahip Borusan Oto Çayyolu; markanın ikonik modellerinin sergilendiği bir törenle kapılarını açtı. Açılışta Borusan Oto İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn ve Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan bir konuşma yaparken; BMW AG’nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain ise davetlilere video mesajla seslendi.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, “Atatürk 1881-1919” filminin galası İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Galaya filmin tüm oyuncuları,

Davet

Contemporary Istanbul, kapılarını on sekizinci kez sanatseverlere açtı. Tarihî bir atmosferde gerçekleşen 18. Contemporary Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü

Davet

Divan Çukurhan Otel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında unutulmaz bir etkinliğe imza atarak konuklarını “Cumhuriyet Sofraları”nda ağırladı. MAG PR