Borusan Oto Çayyolu Ankara’da
En yeni modelleriyle BMW, MINI ve BMW Motorrad’ın sergilendiği Borusan Oto Çayyolu, çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı şık bir etkinlikle Ankara’da açıldı.
Retail Next konseptiyle, tasarımının yanı sıra bayi içerisindeki yeni roller ve süreçlerin bir arada hayata geçirileceği, dünyadaki ilk BMW Group yetkili satıcısı ve yetkili servisi olma özelliğine sahip Borusan Oto Çayyolu; markanın ikonik modellerinin sergilendiği bir törenle kapılarını açtı. Açılışta Borusan Oto İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW AG’nin Doğu Avrupa ve Afrika’dan sorumlu Başkanı Dr. Thomas Rinn ve Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan bir konuşma yaparken; BMW AG’nin Asya-Pasifik, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Parain ise davetlilere video mesajla seslendi.
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