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Contemporary Istanbul Kez Düzenlendi

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ELİF DÜRÜST
EKREM İMAMOĞLU, ALİ GÜRELİ (1)
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Davet

Contemporary Istanbul Kez Düzenlendi

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Contemporary Istanbul, kapılarını on sekizinci kez sanatseverlere açtı.

Tarihî bir atmosferde gerçekleşen 18. Contemporary Istanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ile örtüşerek uluslararası davetlileriyle açılışını yaptı. Sanat kurumu direktörleri, koleksiyonerler, katılımcı galerilerin kurucuları, Contemporary Istanbul Danışma Üst Kurulu üyeleri, Genç Danışma kurul üyeleri, Başkonsolos ve büyükelçilerin katıldığı açılışta bir konuşma yapan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “On sekiz yıl boyunca insanların sanatla ilişkisini güçlendirmeye yardımcı olan bir nesil yetiştirdik. Sanatı günlük yaşamın temel bir gerekliliği olarak görüyoruz. Sanatseverlerin keyifli ve heyecanlı bir fuar geçirmesini dilerim.” dedi.

 

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Yazar Hakkında /

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