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ÇEV Sanat’tan Özel Davet

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ÇEV Sanat’tan Özel Davet

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Çağdaş Eğitim Vakfının (ÇEV) genç sanatçıları ve keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne aldıkları, 2024’ün ve cumhuriyetin yüzüncü yılının ilk konseri gerçekleşti.

Konser; ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Dr. Utar Artun’un, ÇEV Sanat’ın kuruluşunun on beşinci yılı ve cumhuriyetin yüzüncü yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı “Umut Işığı” adlı eserle başladı. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, ÇEV Sanat Sosyal Komite üyelerinden pek çok ismin destek verdiği konsere, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

 

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Yazar Hakkında /

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