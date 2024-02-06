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Cupra’dan Kutlama Daveti

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Ünal, Özge Uzun
Sven_Schuwirth
Erdem_Kizildere
Erdem Kizildere
Begüm Karamahmutoğlu
Ali Bilaloglu_Wayne Griffiths Anil_Gursoy
Davet

Cupra’dan Kutlama Daveti

yazan:
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Cupra, İstanbul’da bir etkinlik düzenleyerek gelecek hedeflerini anlattı.

Cupra Türkiye tarafından düzenlenen “The Electric Impulse” etkinliğinde, gelecek dönem pazara sunulacak olan elektrikli modellerden Cupra Born ve Cupra Tavascan sergilendi. Geceye, aralarında SEAT ve Cupra CEO’su Wayne Griffiths, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, SEAT Türkiye ve Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, Cupra COO’su Sven Schuwirth ve Uluslararası Satış Direktörü Erdem Kızıldere gibi isimlerin de bulunduğu seçkin davetliler katıldı. Otomobil tutkunu iş insanlarını bir araya getiren davette markanın Türkiye’de elde ettiği başarı kutlandı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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