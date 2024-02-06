Cupra’dan Kutlama Daveti
Cupra, İstanbul’da bir etkinlik düzenleyerek gelecek hedeflerini anlattı.
Cupra Türkiye tarafından düzenlenen “The Electric Impulse” etkinliğinde, gelecek dönem pazara sunulacak olan elektrikli modellerden Cupra Born ve Cupra Tavascan sergilendi. Geceye, aralarında SEAT ve Cupra CEO’su Wayne Griffiths, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, SEAT Türkiye ve Cupra Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy, Cupra COO’su Sven Schuwirth ve Uluslararası Satış Direktörü Erdem Kızıldere gibi isimlerin de bulunduğu seçkin davetliler katıldı. Otomobil tutkunu iş insanlarını bir araya getiren davette markanın Türkiye’de elde ettiği başarı kutlandı.
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