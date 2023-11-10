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Atatürk Filmine Muhteşem Gala

ESRA BİLGİÇ, ARAS BULUT İYNEMLİ, SONGÜL ÖDEN
CENGİZ ÇAĞATAY
ŞÖHRET-HAKAN KARAMAHMUTOĞLU, AYŞE EŞMELİ-SANER AYAR
Davet

Atatürk Filmine Muhteşem Gala

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Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, “Atatürk 1881-1919” filminin galası İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Galaya filmin tüm oyuncuları, yapımcıları, yönetmeni ve senaristi ile iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen birçok ismi katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlikte konuşma yapan yapımcı Saner Ayar, “İstiklalimiz ve istikbalimiz her zaman kahraman Türk ordusuna emanet. Yaşasın vatan, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” dedi. Galada; tasarımcı Gamze Kuş’un film için özel olarak tasarladığı kostüm sergisi de yer aldı. Gecede Atatürk, Zübeyde Hanım, Makbule, Madame Corinne ve Miti karakterlerinin giydiği kostümler sergilendi.

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