Başkentin Büyülü Gecesi

yazan: MAG 18

MAG Medya, pek çok farklı sektörün önde gelen başarılı isimlerini büyülü bir gecede buluşturdu. Gelenekselleşen ve Ankara’nın ilk konsept balosu olma özelliğine sahip MAGical Night; MAG Medya kurucusu Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde Bilkent Otel Ankara’da gerçekleşti.

Etkinlikte bir açılış konuşması yapan Beril Çavuşoğlu ve Can Çavuşoğlu, duygularını dile getirdi. Büyülü gecenin mimarlarına plaket takdimi ile devam eden MAGical Night, NorthernLand ana sponsorluğunda düzenlendi. Ardından güncel şarkılarıyla sahneye çıkan DJ Doğuş Çabakçor, geceyi hareketlendirdi. Bin kişiyi aşkın davetlisi ile Ankara’nın smokin ve uzun elbise konseptli tek balosu MAGical Night; mapping gösterileri, dans performansları, ışıltılı bir ambiyans ve masalsı dekorasyonlar eşliğinde DJ Tuba Lüleci Alaçam ve enfes ikramlarla geç saatlere kadar sürerek davetlilerine unutulmaz anlar yaşattı.