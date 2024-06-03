En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Başkentin Büyülü Gecesi

Davet

Başkentin Büyülü Gecesi

yazan:
18

MAG Medya, pek çok farklı sektörün önde gelen başarılı isimlerini büyülü bir gecede buluşturdu. Gelenekselleşen ve Ankara’nın ilk konsept balosu olma özelliğine sahip MAGical Night; MAG Medya kurucusu Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğinde Bilkent Otel Ankara’da gerçekleşti.

 

Etkinlikte bir açılış konuşması yapan Beril Çavuşoğlu ve Can Çavuşoğlu, duygularını dile getirdi. Büyülü gecenin mimarlarına plaket takdimi ile devam eden MAGical Night, NorthernLand ana sponsorluğunda düzenlendi. Ardından güncel şarkılarıyla sahneye çıkan DJ Doğuş Çabakçor, geceyi hareketlendirdi. Bin kişiyi aşkın davetlisi ile Ankara’nın smokin ve uzun elbise konseptli tek balosu MAGical Night; mapping gösterileri, dans performansları, ışıltılı bir ambiyans ve masalsı dekorasyonlar eşliğinde DJ Tuba Lüleci Alaçam ve enfes ikramlarla geç saatlere kadar sürerek davetlilerine unutulmaz anlar yaşattı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Sunset Grill & Bar, ünlü sanatçı Dany Brillant’ın sahnesiyle gerçekleşen bir unutulmaz bir davetle otuzuncu yılını kutladı. İstanbul

Davet

Netflix’in yeni dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin galası unutulmaz bir akşamda gerçekleşti. Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı dizinin

Davet

Türkiye’nin önde gelen moda markalarından İpekyol, Elie Saab ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştirerek kapsül koleksiyonunu