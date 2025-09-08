Efsane Phantom Bodrum’da!
Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, lüks otomobil dünyasının ikonik modeli Phantom’un yüzüncü yılını Scorpios Bodrum’un eşsiz atmosferinde düzenlenen özel bir davetle kutladı.
Markanın genel müdürü Hilal Aysal ve Scorpios Bodrum’un genel müdürü Can Erikan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Açılışta bir konuşma yapan Aysal, Phantom’un zarafet ve lüksün zamansız sembolü olduğunu vurgulayarak Scorpios Bodrum’un yaratıcı ve anlam dolu atmosferinin bu kutlamayla mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirtti.