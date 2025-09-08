En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art astroloji mobilya-dekorasyon gezi golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Efsane Phantom Bodrum’da!

BERİL ÇAVUŞOĞLU
AHU ORAKÇIOĞLU
ASLIŞAH ALKOÇLAR
DOĞUŞ ÇABAKÇOR
CİHAT-GÖZEN DEMİR
VEDAT-SEDA ALATON
MEHMET ALİ-JULİDE BERKMAN
İREM-OĞUZ KIRAL
HAZAL, ASUMAN AYSAL
CAN ERİKAN, HİLAL AYSAL
NARİN AKÇELİK
Davet

Efsane Phantom Bodrum’da!

yazan:
28

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, lüks otomobil dünyasının ikonik modeli Phantom’un yüzüncü yılını Scorpios Bodrum’un eşsiz atmosferinde düzenlenen özel bir davetle kutladı.

Markanın genel müdürü Hilal Aysal ve Scorpios Bodrum’un genel müdürü Can Erikan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Açılışta bir konuşma yapan Aysal, Phantom’un zarafet ve lüksün zamansız sembolü olduğunu vurgulayarak Scorpios Bodrum’un yaratıcı ve anlam dolu atmosferinin bu kutlamayla mükemmel bir uyum içinde olduğunu belirtti.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Mercedes-Benz, Bodrum’daki Ruins Luxury Resort’ta doğa, tasarım ve estetiği buluşturan özel bir etkinliğe imza attı. Sanat ve cemiyet

Davet

İtalya’nın Lido Adası’nda gerçekleşen Venedik Film Festivali’nin seksen ikincisi, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak yine

Davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, markası için Maxx Royal Bodrum’un Caviar Kaspia restoranında uluslararası konukların katılımıyla

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.