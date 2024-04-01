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ATO’da İklim ve İnsan Zirvesi

Davet

ATO’da İklim ve İnsan Zirvesi

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Türkiye Vegan ve Sağlıklı Yaşam Turizmi Derneği (TEVSAD) ile Yaşamdan Yana Derneğinin düzenlediği “İklim ve İnsan Zirvesi” büyük ilgi gördü.

 

T.C. Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfının desteğiyle Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, ödül töreni ve sonrasında panellerle devam etti. Toplantıda toprak, gıda, çölleşme ve insan sağlığı gibi konular ele alınarak toplumda farkındalık yaratmak amaçlandı. TEVSAD Başkanı Şule Atalan ve Yaşamdan Yana Derneği Başkanı Nilgün Engin’in açılış konuşmalarıyla başlayan panelde; TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş konferansın önemini anlatarak konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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Yazar Hakkında /

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