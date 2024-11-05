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Her Yardım Hatay’a Umut

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Her Yardım Hatay’a Umut

yazan:
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Ankara Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (ANSADER) üyeleri, Cumhuriyet Balosu” konseptindeki şık bir etkinlikte bir araya geldi.

Geceye TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve vakfın Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay, Yüksek ihtisas Üniversitesi Rektörü Kadirhan Sunguroğlu, İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Canto Orkestrası’nın gösterileriyle açılan etkinliğin ilerleyen anlarında ANSADER Yönetim Kurulu Başkanı Öztuna Norman, derneğin düzenleyeceği balodan elde edilecek gelirin, Hatay’da deprem sonrası zorluklar yaşayan aileler için ecza çantaları tedariki amacıyla kullanılacağını ifade etti. Plaket töreniyle devam eden etkinlikte davetliler Bilkent Otel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

 

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Yazar Hakkında /

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